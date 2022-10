Quoi de neuf sur La Première ? Du 15 au 21 octobre

Vivez la grande Soirée Cap 48 en radio avec Nicolas Buytaers et ses nombreux invités : des témoins, des responsables d’associations, des artistes - dont le chanteur français Christophe Willem, parrain de cette édition - et des personnalités de la RTBF. Tous les ingrédients sont réunis pour cette soirée de clôture pour que la solidarité et la générosité soient plus que jamais au rendez-vous en 2022 !

► Émission spéciale Cap48, ce dimanche 16 octobre, de 20h à 23h sur La Première.