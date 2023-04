Quoi de neuf sur La Première du 15 au 20 avril ?

Dimanche 16 avril, de 13h à 14h

L’espérance est une réponse au désespoir. Elle voit d’ailleurs le jour après une longue traversée de la nuit. Autrement dit, après avoir vécu l’enfer. C’est ce qu’explique la philosophe Corinne Pelluchon. Mais qu’est-ce que l’espérance, précisément ? Quel est son pouvoir ? Quelle est sa dimension spirituelle ? La philosophe nous répond et nous explique aussi pourquoi " un peuple qui a perdu l’espérance est en danger " et ce qu’est pour elle " l’âge du vivant". Auteur notamment de " L’espérance, ou la traversée de l’impossible ", Corinne Pelluchon est l’invitée de Pascal Claude ce dimanche dans Et dieu dans tout ça ?