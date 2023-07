Quoi de neuf sur La Première ? (du 14 au 27 juillet)

Du lundi 17 au vendredi 28 juillet, de 16h à 17h

Depuis toujours, sur la planète, on signale des animaux étranges et inconnus. L’abominable homme des neiges, Nessie, le grand serpent de mer ou encore Bigfoot : les témoignages recueillis peuvent paraître farfelus et appartenir à la mythologique ou à la légende. Pourtant, des cryptozoologues s’y intéressent sérieusement. Du Monstre du Loch Ness au Yéti : sur la Piste des Créatures mystérieuses, une série racontée par Franck Istasse à (re)découvrir chaque jour de la semaine dès lundi à 16h et en podcast, ou encore chaque samedi de l'été à 15h.