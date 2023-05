Quoi de neuf sur La Première ? (du 13 au 18 mai)

Samedi 13 mai, de 17h à 18h

Cette semaine, Fabienne Vande Meerssche reçoit les glaciologues François Fripiat et Harry Zekollari, impliqués dans le double projet QUOI et FROID qui ira à la recherche de la plus vieille glace du monde pour ensuite l’analyser et l’interpréter en termes de signaux paléoclimatiques. François Fripiat, spécialisé en paléoclimatologie (Laboratoire de Glaciologie/ULB) travaille aussi avec trois partenaires danois et français sur le projet " Green2Ice ", qui vise à déterminer l’âge et la stabilité de la calotte polaire et à étudier les conditions climatiques des périodes où le Groenland était vert et libre de glace. Harry Zekollari, postdoctorant à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich, spécialisé en modélisation d’ensemble de glaciers à l’échelle d’une région ou du monde, tente notamment, dans ses recherches, de comprendre pourquoi des météorites se concentrent à certains endroits de la calotte glaciaire de l’Antarctique. Ce sont Les Eclaireurs samedi à 17h.