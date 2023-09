Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? ( du 9 au 14 septembre)

Mardi 12 septembre, de 13h20 à 14h30

Les exploits d’Ambiorix l’Éburon et de Commios l’Atrébate, et la bravoure des Belges tiennent-ils de la légende ? Ces peuples seraient plus complexes et riches que ne le laissait entendre César. Grâce aux contributions de 21 auteurs, à la présentation plus de 300 objets provenant de 23 musées et dépôts archéologiques, le Musée du Malgré-Tout à Treignes propose de découvrir l’identité de ces " anciens Belges " dans une expo et dans l’ouvrage " Fortissimi sunt Belgae ! Les Belges avant, pendant et après la Guerre des Gaules, à l'ombre de Jules César ", sous la direction de Pierre Cattelain, un des fondateur du musée. Découverte de nos ancêtres mardi à 13h20 dans Un Jour dans l’Histoire