Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? ( du 8 au 13 avril)

Samedi 8 avril, de 11h à 12h

En cette période de la renaissance et du renouveau, Carlo De Pascale nous parle de l’œuf Bénédict, nappé de sa sauce hollandaise. Mais point de week-end pascal sans chocolat. Nous le redécouvrirons à travers le regard de deux artisanes : Mina Apostolidis, d’origine grecque, dont les chocolats gardent des saveurs de sa terre natale, et Celina Kittel, active au pôle recherche et développement de la maison Marcolini, avec qui on tentera de savoir ce qu’on recherche et expérimente dans ce domaine en 2023 ? C’est le menu samedi de Bientôt à Table !