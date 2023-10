Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? ( du 6 au 12 octobre)

Mardi 10 octobre, de 11h30 à 13h

Les réalisateurs français Olivier Nakache et Éric Toledano viennent nous présenter leur nouveau film "Une année difficile" avant sa sortie le 18 octobre. Une comédie dans laquelle les deux héros sont surendettés et en bout de course, qui, empruntant un chemin associatif, croisent des jeunes militants écolos, plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments… plus lundi dès 12h15 dans Entrez sans frapper.