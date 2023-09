Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? ( du 29 septembre au 5 octobre)

Samedi 30 septembre, de 17h à 18h

Peut-on envisager une autonomie médicale pour les futurs voyageurs de l’espace et s’en inspirer pour les terriens ? Comment se comportent-ils dans l’espace ? Comment l’impesanteur impacte-t-elle les corps humains et en particulier, le rythme cardiaque, la prolifération ou non des tumeurs cancéreuses, ou encore les fractures et leur traitement ? Cette question a été au centre d’une triple expérience lors d’un vol en planeur en avril dernier. Explications avec Julie Manon, aspirante FNRS, doctorante et assistante en chirurgie orthopédique et traumatologie, & Vladimir Pletser, physicien, directeur des opérations d’entrainement spatial chez BlueAbyss, candidat astronaute et spécialiste de la microgravité et des vols paraboliques. Ce sont Les Eclaireurs samedi à 17h.