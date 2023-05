Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? ( du 26 mai au 1er juin)

Ce vendredi 26 mai, de 10h à 11h30

Selon l’OMS, en quarante ans, le nombre de cas d’obésité chez l’enfant et l’adolescent a été multiplié par dix. En cause, de nombreux facteurs bien sûr, mais la surconsommation de produits sucrés est souvent pointée du doigt ! Faut-il limiter drastiquement ou totalement la consommation de sucre chez les petits et chez les adolescents ? Quels sont les effets néfastes du sucre sur leur santé et leur développement ? Comment cuisiner quelques mets sucrés et desserts de qualité pour que l’alimentation de nos chers petits restent un plaisir ? On en parle avec Sylvie Anzalone, porte-parole de l’ONE et Amal Alaoui, diététicienne pédiatrique pour l’ONE ce vendredi dans Tendances Première.