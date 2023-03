Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? (du 24 au 30 mars)

Samedi 25 mars, de 17h à 18h

Cette semaine, Fabienne Vande Meerssche reçoit le physicien et cosmologiste belge Thomas Hertog, professeur à la KU Leuven et auteur du livre " L’origine du temps. La dernière théorie de Stephen Hawking ". Il fut l’ami et le plus proche collaborateur du célèbre physicien pendant les 20 dernières années de sa vie. Ce livre est le voyage scientifique qu’ils ont fait ensemble, à l’intérieur du Big Bang, et qui aboutit à une nouvelle théorie quantique du cosmos, une façon inédite de penser nos origines et une nouvelle compréhension de l’univers. Rendez-vous dans Les Eclaireurs de ce samedi.