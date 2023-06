Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? ( du 23 au 29 juin)

Jeudi 29 juin, de 13h20 à 14h30

Selon les histoires classiques de la philosophie, il aurait fallu attendre le XVe siècle pour voir le retour de Platon et de Pythagore sur la scène de la pensée. Pourtant, au XIVe siècle, avant la Renaissance, un noble vénitien, Marco Trevisano, écrit un livre intitulé Du macrocosme. Il s'y définit lui-même comme un disciple des deux géants antiques et décrit l'origine du monde et sa constitution en termes mathématiques. Un texte, encore inédit à ce jour. Aurélien Robert, Directeur de recherche au CNRS, fait revivre la pensée de ce lettré et savant laïc, figure méconnue qui nous oblige à revoir les débuts de l'humanisme dans son livre "Le monde mathématique - Marco Trevisano et la philosophie dans la Venise du Trecento". Il nous le raconte jeudi dans Un Jour dans l’Histoire.