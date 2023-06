Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? ( du 2 au 8 juin)

Samedi 3 juin, de 11h à 12h

" Nul besoin de parcourir les jungles lointaines pour rencontrer les merveilles de la nature. Il suffit de regarder dans nos assiettes " Après son best-seller " L’éloquence de la sardine ", le biophysicien et naturaliste Bill François nous revient avec un livre passionnant " Le plus grand menu du monde. Histoires naturelles dans nos assiettes ". Saviez-vous que le fromage a été créé par la mouche ? Ou qu’avec le sucré, nous goûtons aux amitiés des plantes ? Et que la science peut désormais connaitre la cause de nos dégoûts ? Et Carlo De Pascale nous parle du levain de plus en plus utilisé dans les boulangeries. Enfin, les initiatives food se développent vite à Bruxelles : découvrons le nouveau place-to-be Le Fox avec son co-fondateur Thierry Goor. Rendez-vous samedi dans Bientôt à Table !