Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? ( du 1er au 7 septembre)

Dans le cadre des Fêtes de Wallonie, qui célèbrent leur 100e édition, Didier Mélon organise un double Live le jeudi 7 septembre de 20h à 23h à La Nef à Namur. La première partie vous sera présentée en direct sur La Première ; le second concert en public sera diffusé le jeudi suivant. Au programme des artistes La Crapaude, Trio14, le saxophoniste et joueur de cornemuses Pieterjan Van Kerckhoven et bien d’autres. Une soirée insolite et revigorante qui s’inclut dans la passé et le futur de la Wallonie. A suivre jeudi dans Le Monde est un Village ou inscrivez-vous pour le vivre en direct !