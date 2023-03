Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? ( du 18 au 23 mars)

Dimanche 19 mars, de 9h à 10h

Arpentons les rues de Cali et de Medellin avec un gamin des rues devenu premier équilibriste professionnel de Colombie, Felipe Salas. Après un crochet par le Royaume-Uni et un coup de foudre, il exporte son talent dans notre capitale. De son côté, l'entrepreneur passionné et so projet d'aide aux micro-entreprises, Gaëtan Leroux, qui s'est installé, il y a peu, avec sa famille à Medellin. Découvrez le destin de celles et ceux qui ont cru en leurs rêves et les vivent aux quatre coins du globe avec Adrien Joveneau Les Belges du Bout du Monde dimanche à 9h.