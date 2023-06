Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? ( du 17 au 22 juin)

Ce vendredi 16 juin, de 10h à 11h30

Sentir, humer, respirer, goûter, savourer, déguster… chimiquement c’est détecter des milliers de composés moléculaires qui parviennent jusqu’à notre cerveau. Mais, quel est le réel pouvoir des odeurs et des saveurs ? Quels ressorts cachés exercent-elles sur nos sentiments et nos comportements ? On s’y plonge avec le Professeur Bernard Sablonnière, médecin et biologiste, professeur de biochimie et de biologie moléculaire à la faculté de médecine de l’université de Lille, chercheur à l’Inserm et auteur de " La chimie des odeurs, des saveurs et du plaisir ". C’est ce vendredi dans Tendances Première.