Quoi de neuf sur La Première cette semaine du 16 au 21 septembre ?

Samedi 16 septembre, de 11h à 12h

Ce samedi, filons au marché avec Carlo De Pascale et remplissons les paniers de fruits et légumes de saisons…Et belges ! Mais préparons aussi aux frimas de l’automne en remettant à l’honneur le chou farci : avec le chef Jean Sevegnes du Café des Ministères, champion de France du chou farci, et le maitre hennuyer d’une cuisine exigeante mais rassurante, chef Eric Fernez de la table d’Eugénie à Emilie notamment. C’est le menu de Bientôt à Table ! samedi à 11h