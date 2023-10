Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? ( du 14 au 19 octobre)

Dimanche 15 octobre, de 20h à 23h

Ce dimanche, à Médiarives à Liège, c’est la soirée de clôture de CAP48. Un moment de divertissement, de mobilisation et d’émotion et de récolte de dons. Le parrain de cette édition 2023 est le chanteur Vianney. L’émission, en télé sur la Une, est aussi présentée en radio sur La Première, par Nicolas Buytaers. Il vous fera vivre les coulisses, recevra tous les invités de cette grande soirée de solidarité tel Vianney, Zazie, Loïc Nottet, Alice on the Roof mais aussi et surtout les acteurs de l’opération (associations et bénévoles). Bref, 4 heures de programme non-stop pour vivre l’ambiance des couloirs et de l’émission … et augmenter la récolte de dons !

Plus d'infos sur le site de CAP 48 ici