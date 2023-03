Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? ( du 11 au 16 mars)

Mardi 15 mars, de 22h à 23h

Une stèle à la mémoire des femmes victimes de féminicide vient d’être inaugurée à Quaregnon ce 9 mars, après une précédente à Tournai en 2021. A l’origine de cette stèle, l’auteure et comédienne Céline Delbecq et la Compagnie de la Bête Noire. L'idée a surgi pendant la pandémie de Covid-19, alors que le confinement favorisait et augmentait les violences conjugales et intrafamiliales : comment continuer à nous emparer de l’espace public pour nommer ces violences et les sortir du silence ? Rencontre avec Céline Delbecq, autour de ses textes Les yeux noirs et Cinglée mardi à 22h dans Par Ouï-dire et en podcast.