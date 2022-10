Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? ( 8/10 < 13/10)

Mercredi 12 octobre, de 9h à 10h

Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Le Petit Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit du film " Le petit Nicolas : qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? ", le garçon se glisse dans l’atelier de René Goscinny et Sempé, et les interpelle avec drôlerie. Ses créateurs lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance. Un film que nous présente Anne Goscinny dans Le Mug mercredi, le jour de sa sortie.