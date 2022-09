Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? (30/09 < 6/10)

Jeudi 10 novembre, de 21h à 1h

Vous souhaitez vous laisser guider -ou égarer- dans la nuit par les voix de six écrivain·e·s ? C’est à cette expérience singulière que vous convient à nouveau Myriam Leroy et Pascal Claude lors de la 6ème édition de La Nuit des écrivains. Ça se passera le jeudi 10 novembre entre 21h et 1h en public au 140 à Bruxelles et en direct sur La Première ! Qui seront ces six écrivain.e.s ? Encore un peu de patience…

Mais réservez déjà vos places !