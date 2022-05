Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? (28/05 < 2/06)

Mardi 31 mai, de 10h à 11h30

Cers dernières années, la pratique du vélo en ville s’est beaucoup répandue. En outre, les cyclistes sont aussi de plus en plus nombreux à tenter les vacances à vélo. Une façon de voyager qui fait écho à cette notion de 'voyage autrement', plus simple, plus écologique, plus slow ! Et si cet été, on choisissait aussi l’aventure des vacances à vélo ? Est-ce possible en famille ? En couple ? Quelles destinations sont idéales pour un cyclo-voyage ? Comment préparer son équipement ou se préparer physiquement ? On en parle avec Manon Brulard, co-créatrice de Slowby, Stéphane Desgain pour le Festival " En Roue Libre " et Jean-Philippe Beckers, coordinateur technique des "Ateliers Vélo de la Rue Voot". C'est mardi dans Tendances Première.