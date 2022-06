Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? (24 < 30/06)

Mercredi 29 juin, de 11h30 à 13h

Figure majeure du cinéma, Fanny Ardant a travaillé depuis plus de 40 ans avec les plus grands réalisateurs français et internationaux, et révélée par son interprétation lumineuse de La Femme d’à côté de François Truffaut (1981). Durant le mois de juin, elle est l'invitée d'honneur de Bozar, de la Cinematek et du Brussels International Film Festival (BRIFF), dans le cadre la Présidence française du Conseil de l'Union Européenne. L’occasion de mettre en valeur le fantastique parcours de la comédienne et réalisatrice. Fanny Ardant est l’invitée mercredi d’Entrez sans frapper.