Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? (10 < 16/06)

Samedi 11 juin, de 12h à 13h

C'est un archipel sur lequel il est interdit de naitre ou de mourir... théoriquement en tout cas... L'archipel de Svalbard, en Norvège, qui abrite des villes situées le plus au Nord de la planète... Et reconnu pour la richesse de ses ressources naturelles, le charbon notamment. Mais au début du XXe siècle, cette terre n’appartient à personne, elle est "internationale par défaut". Alors, au moment où les nations se bousculent pour contrôler l’exploitation minière, onze d’entre elles se mettent d’accord. En 1920, cet archipel a fait l'objet d'un traité, le Traité de Spitsbergen. Son objectif était d'y définir les rapports de souveraineté et de cohabitation. Svalbard appartiendra donc à la Norvège, le pays le plus proche, mais les citoyens des pays signataires pourront exploiter les ressources naturelles sur un pied d'égalité absolu. 100 ans plus tard, à Longyearbyen la capitale de l’archipel, 2500 habitants et une cinquantaine de nationalités différentes forment l'une des communautés les plus cosmopolites et soudées du monde. C'est ce qu'a pu constater sur place Emilien Hofman, un reportage à ecouter samedi dans Transversales.