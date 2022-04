Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? (1/04 < 8/04)

Du lundi 4 au lundi 18 avril, de 16h à 17h

" Voir plus grand et voir plus loin ". C’est la devise tatouée sur le bras du showrunner René Michiels qui a revendu sa vieille roue de la fortune sur le marché du Bitcoin en faisant au passage une plus-value non négligeable. Le diabolique René a aussitôt réinvesti tous ses gains sur une marketplace du dark web en faisant l’acquisition d’une vieille machine à remonter le temps, en état de marche. Pour le plus grand malheur de Rudy Léonet et Hugues Dayez qui vont devenir les jouets de leur showrunner sournois et aveuglé par l’ambition d’embarquer nos deux héros pour des expéditions temporelles dans 5 Heures à remonter le Temps ! " This is heavy ", comme dirait Marty McFly au Doc. Rendez-vous du 4 au 18 avril à 16h.