Quoi de neuf sur La Première cette semaine ? (1/04 < 7/04)

Du lundi 4 au vendredi 15 avril, de 10h à 11h30

Depuis plusieurs années déjà, une série de nos comportements changent pour s'inscrire dans un mode de vie plus respectueux de notre environnement naturel. Le temps presse au vu des dernières études sur le changement climatique. Et si nous réussissions ce pari colossal ? Et si ça marchait ? Durant les vacances de Pâques, Tendances Première vous propose d’être " Ensemble pour la planète " et de se pencher chaque jour sur une thématique durable. Fabrice Lambert débute lundi en se penchant sur nos freins aux changements avec Raphaël Hitier, réalisateur d’un documentaire pour Arte TV " Mon cerveau fait l’autruche ", et Alexandre Heeren professeur à l’Institut de recherche en sciences psychologiques de l’UCLouvain. Rendez-vous du 4 au 15 avril à 10h30 dans Tendances Première.