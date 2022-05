Quoi de neuf sur La Première ? (6/05 < 12/05)

Samedi 7 mai, de 15h à 16h

Le modeste ketje des Marolles, qui fut l’égal des plus grands jazzmen de son temps, a un parcours à la fois extraordinaire et lisse. Il y a quelque chose de Tintin chez Toots Thielemans, globe-trotter mais toujours 100% Belge. On oublie parfois qu’il était devenu en réalité un véritable Newyorkais. Ses compositions sont entrées dans l’histoire de la musique et les moindres détails de sa vie sont connus depuis longtemps. Pourtant, a-t-on jamais pris la vraie mesure de cet homme doux et bon ? En cette année 2022, soit un siècle après sa naissance, le KBR Museum présente l’expo " Toots – The sound of a Belgian legend ". Visite ce samedi avec Jean-Pol Hecq et le musicologue Hugo Rodriguez, co-commissaire de l’exposition dans Le plus grand Musée du Monde.