Що нового цієї середи | Quoi de neuf dans l'actu?

Quoi de neuf dans l'actu?

Cela fait des années qu’il a changé nos vies. Mais où a démarré le coronavirus ? Des études se sont penchées là-dessus. Elles arrivent toutes les deux à la même conclusion : c'est très probablement sur le marché de Wuhan, en Chine, que tout a commencé. Le coronavirus aurait bien été transmis à l'homme par un animal. L’un des scientifiques en charge d’une étude ajoute tout de même qu’on ne saura jamais, à 100%, ce qui s’est passé. La théorie de la fuite de laboratoire ne pourra jamais être totalement écartée.

De plus en plus d'hommes optent pour la vasectomie en Belgique, cette opération chirurgicale pour ne plus avoir d’enfant et supporter soi-même le poids de la contraception. Les chiffres sont en forte augmentation, et c’est surtout au nord du pays que les hommes font la démarche pour se faire opérer.

Un ministre wallon ne se déplace plus sans ses gardes du corps. Il fait l’objet de menaces de mort, jugées sérieuses. Ces menaces concernent un des dossiers sur lequel le ministre doit se prononcer.

Encore une grève dans le secteur aérien. Cette fois c’est la compagnie Lufthansa qui annule la quasi-totalité de ses vols en Allemagne ce mercredi, parce qu’il y a grève de son personnel au sol. Dans les prochains jours, à la reprise des vols, on peut s’attendre à quelques perturbations. Des retards sont possibles.

Enfin…Volodymir Zelenski et sa femme sont en Une du magazine Vogue. Le couple s'enlace, dans le bureau présidentiel, le regard tourné vers l'objectif. Elle est habillée par d’un élégant manteau bleu nuit. Le travail de créateurs ukrainiens. Lui porte son éternel t-shirt kaki. " Portrait de bravoure ", c’est le titre qu’a choisi le célèbre magazine pour cette photo des plus " glamour ".