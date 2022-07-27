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Ukraine - Україна

Що нового цієї середи | Quoi de neuf dans l'actu?

il y a 1 heureTemps de lecture3 min
Par Charlotte Legrand

 

Це назавжди змінило наше життя. Але з чого взявся цей коронавірус? Дослідження вивчали це. Вони обидва приходять до одного висновку: швидше за все все почалося на ринку китайського Уханя. Коронавірус міг бути переданий людині від тварини.

Один із вчених, який проводив дослідження, все-таки додає, що ми ніколи не дізнаємося на 100%, що сталося. Теорія витоку з лабораторії ніколи не може бути повністю виключена.

 

Все більше і більше чоловіків у Бельгії обирають вазектомію, цю хірургічну операцію, щоб припинити народження дітей і самостійно нести тягар контрацепції.

Цифри різко зростають, і особливо на півночі країни чоловіки роблять частіше цю операцію.

 

Валлонський міністр більше не подорожує без охоронців. Йому погрожують вбивством, вважають серйозними. Ці погрози стосуються одного з файлів, щодо якого міністр має прийняти рішення.

 

Черговий страйк в авіаційній сфері. Цього разу компанія Lufthansa скасовує майже всі свої рейси в Німеччині цієї середи через страйк наземного персоналу. Найближчими днями, коли польоти відновляться, можна очікувати певних збоїв. Можливі затримки.

 

Нарешті... Володимир Зеленський з дружиною на першій сторінці журналу Vogue. Подружжя обіймається в офісі президента, погляд прикутий до об’єктива.

Вона одягнена в елегантне темно-блакитне пальто, яке було зроблене українськими дизайнерами, а він носить свою "вічну футболку" кольору хакі. "Портрет хоробрості" — таку назву вибрав відомий журнал для цього самого "гламурного" фото.

 

У середині тижня сонце буде більш щедрим. Хіба що ви слухаєте нас на Побережжі, де на небо буде похмурим, температура коливатиметься від 18 до 21°C біля моря та на Арденнах до 21 або 23°C в інших місцях. Вітер буде слабким який прямує до нас з півночі. Любителям милуватись зірками не пощастить, оскільки вночі буде дуже хмарно . У четвер нас очікує хороше поєднання прояснень і хмар. Можливо, місцями доведеться скористатись парасолькою. Максимальна температура від 20 до 25°C.

Quoi de neuf dans l'actu? 

 

Cela fait des années qu’il a changé nos vies. Mais où a démarré le coronavirus ? Des études se sont penchées là-dessus. Elles arrivent toutes les deux à la même conclusion : c'est très probablement sur le marché de Wuhan, en Chine, que tout a commencé. Le coronavirus aurait bien été transmis à l'homme par un animal. L’un des scientifiques en charge d’une étude ajoute tout de même qu’on ne saura jamais, à 100%, ce qui s’est passé. La théorie de la fuite de laboratoire ne pourra jamais être totalement écartée.

 

De plus en plus d'hommes optent pour la vasectomie en Belgique, cette opération chirurgicale pour ne plus avoir d’enfant et supporter soi-même le poids de la contraception. Les chiffres sont en forte augmentation, et c’est surtout au nord du pays que les hommes font la démarche pour se faire opérer.

 

Un ministre wallon ne se déplace plus sans ses gardes du corps. Il fait l’objet de menaces de mort, jugées sérieuses. Ces menaces concernent un des dossiers sur lequel le ministre doit se prononcer.

 

Encore une grève dans le secteur aérien. Cette fois c’est la compagnie Lufthansa qui annule la quasi-totalité de ses vols en Allemagne ce mercredi, parce qu’il y a grève de son personnel au sol. Dans les prochains jours, à la reprise des vols, on peut s’attendre à quelques perturbations. Des retards sont possibles.

 

Enfin…Volodymir Zelenski et sa femme sont en Une du magazine Vogue. Le couple s'enlace, dans le bureau présidentiel, le regard tourné vers l'objectif. Elle est habillée par d’un élégant manteau bleu nuit. Le travail de créateurs ukrainiens. Lui porte son éternel t-shirt kaki. " Portrait de bravoure ", c’est le titre qu’a choisi le célèbre magazine pour cette photo des plus " glamour ".

 

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