Що нового цієї середи | Quoi de neuf dans l'actu?

Це назавжди змінило наше життя. Але з чого взявся цей коронавірус? Дослідження вивчали це. Вони обидва приходять до одного висновку: швидше за все все почалося на ринку китайського Уханя. Коронавірус міг бути переданий людині від тварини.

Один із вчених, який проводив дослідження, все-таки додає, що ми ніколи не дізнаємося на 100%, що сталося. Теорія витоку з лабораторії ніколи не може бути повністю виключена.

Все більше і більше чоловіків у Бельгії обирають вазектомію, цю хірургічну операцію, щоб припинити народження дітей і самостійно нести тягар контрацепції.

Цифри різко зростають, і особливо на півночі країни чоловіки роблять частіше цю операцію.

Валлонський міністр більше не подорожує без охоронців. Йому погрожують вбивством, вважають серйозними. Ці погрози стосуються одного з файлів, щодо якого міністр має прийняти рішення.

Черговий страйк в авіаційній сфері. Цього разу компанія Lufthansa скасовує майже всі свої рейси в Німеччині цієї середи через страйк наземного персоналу. Найближчими днями, коли польоти відновляться, можна очікувати певних збоїв. Можливі затримки.

Нарешті... Володимир Зеленський з дружиною на першій сторінці журналу Vogue. Подружжя обіймається в офісі президента, погляд прикутий до об’єктива.

Вона одягнена в елегантне темно-блакитне пальто, яке було зроблене українськими дизайнерами, а він носить свою "вічну футболку" кольору хакі. "Портрет хоробрості" — таку назву вибрав відомий журнал для цього самого "гламурного" фото.

У середині тижня сонце буде більш щедрим. Хіба що ви слухаєте нас на Побережжі, де на небо буде похмурим, температура коливатиметься від 18 до 21°C біля моря та на Арденнах до 21 або 23°C в інших місцях. Вітер буде слабким який прямує до нас з півночі. Любителям милуватись зірками не пощастить, оскільки вночі буде дуже хмарно . У четвер нас очікує хороше поєднання прояснень і хмар. Можливо, місцями доведеться скористатись парасолькою. Максимальна температура від 20 до 25°C.