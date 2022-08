Новини цього вівторка | Quoi de neuf ce mardi ?

Крива йде вгору! Кількість випадків захворювання на коронавірус станом на 2 серпня становить вже 4000 випадків на день. Поки, що влада утримується від приймання додаткових заходів та обмежень, але якщо тенденція продовжиться ймовірно, що нам знову прийдеться вдягати маски...



Циркуляція поїздів Thalys між станціями Brussels-Midi і Paris-Nord була перервана в п'ятницю 29 липня, після зіткнення тварини поблизу Турне, багатьом пасажирам які чекали на потяг довелося, залишатись на вокзалі або спати в готелі. Станом на 30 липня роботу поїздів було відновлено.



Косово та Сербія ледь не розпочали військовий конфлікт. Влада частково визнаної республіки планувала з 1 серпня 2022 року заборонити дію сербських паспортів та номерних знаків на своїй території, яка колись була частиною СР. У північному регіоні Косова 31 липня місцеві серби заблокували дороги і влаштували протест. У відповідь косовські правоохоронці встановили контроль над прикордонними з Сербією населеними пунктами; відбулася перестрілка. Наразі, ситуація спокійна.



Успіхи Аctiris.

Регіональний офіс Аctiris повідомляє:

Наприкінці липня в Брюсселі було 86 167 безробітних, тобто на 2 420 менше, ніж роком раніше, тобто 2,7%.

Безробіття серед молоді впало при цьому на 4,7%, до 7156 шукачів роботи.



La courbe monte ! Ce 2 août, le nombre de cas de coronavirus est de 4.000 cas par jour. Jusqu'à présent, les autorités se sont abstenues de prendre des mesures et des restrictions supplémentaires. Mais si la tendance se maintient, il est probable que nous devrons à nouveau porter des masques...

La circulation des trains Thalys entre les gares de Bruxelles-Midi et de Paris-Nord a été interrompue vendredi 29 juillet, après une collision animale près de Tournai, de nombreux passagers attendant le train ont dû rester en gare ou dormir à l'hôtel. Depuis le 30 juillet, les opérations ferroviaires ont repris.

Le Kosovo et la Serbie ont failli déclencher un conflit militaire. Les autorités de la république partiellement reconnue prévoyaient d'interdire la validité des passeports et des plaques d'immatriculation serbes sur son territoire, qui faisait autrefois partie de la SR, à partir du 1er août 2022. Dans la région nord du Kosovo, le 31 juillet, des Serbes locaux ont bloqué des routes et organisé une manifestation. En réponse, les forces de l'ordre kosovares ont établi un contrôle sur les colonies limitrophes de la Serbie ; une fusillade a eu lieu. Actuellement, la situation est calme.

Le bureau régional de l'Emploi, Actiris a communiqué une bonne nouvelle. Fin juillet, on comptait 86.167 chômeurs à Bruxelles, soit 2.420 de moins qu'un an plus tôt, soit 2,7%. Dans le même temps, le chômage des jeunes a baissé de 4,7 % à 7 156 demandeurs d'emploi.