Що нового ? | Quoi de neuf ?

La cloche a sonné pour les 900 000 élèves de la fédération Wallonie Bruxelles de retour en classe ce lundi 29 août. Une rentrée avancée en vertu des nouveaux rythmes scolaires : 7 semaines de cours, 2 semaines de congés (à la Toussaint et à Carnaval) et des vacances d’été raccourcies. Notez que la Flandre et la Communauté germanophone continueront elles à appliquer l'ancien calendrier. Cette rentrée, c'est aussi le lancement du tronc commun pour les élèves de 1ère et 2ème primaire. Une formation commune à terme pour tous les élèves jusqu'à leurs 15 ans. C’est l'un des piliers de la réforme du "pacte d'excellence" en FWB.

Du changement pour les demandeurs d'asile. Dès aujourd'hui, les personnes qui souhaitent introduire une demande de protection internationale doit se rendre aux bureaux de l'office des étrangers, non loin de la tour des finances à Bruxelles. Fini donc le "Petit château", le long du canal bruxellois, où il y avait de longues files jusqu'à présent. Des incidents y avaient récemment éclaté, en raison du manque de place d'accueil. Ce changement de lieu est une solution temporaire.

Une délégation de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique est en route pour la centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine. "Le jour est venu" a déclaré sur twitter le directeur de l'AIEA, qui tenait à se rendre personnellement sur place, soulignant la nécessité de protéger la plus importante centrale nucléaire d'Europe. Actuellement sous contrôle russe, elle a fait l’objet de plusieurs bombardements, faisant craindre une catastrophe nucléaire.

Au Pakistan, les inondations ont fait 1061 morts. Des dizaines de rivières et de ruisseaux de montagne sont sortis de leur lit à la suite de pluies record… Une catastrophe attribuée par les autorités pakistanaises, au changement climatique.

Plus de 50 ans après avoir posé le pied sur la Lune... L'homme repart à sa conquête ! La NASA s’apprête à lancer cet après-midi la fusée la plus puissante de son histoire, depuis le Cap Canaveral en Floride. Un vol sans astronaute à bord. Objectif : tester une nouvelle capsule pour y véhiculer les futurs astronautes qui se rendront sur la Lune. C'est le programme "Artemis". La fusée doit décoller à 14h33, heure belge.