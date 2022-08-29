Що нового ? | Quoi de neuf ?

У понеділок, 29 серпня, пролунав дзвінок для 900 000 студентів Валлонсько-Брюссельської федерації, які повернулися до занять. Раннє повернення до школи за новими шкільними ритмами: 7 тижнів уроків, 2 тижні канікул (на Всіх Святих і Карнавал) і скорочені літні канікули. Зверніть увагу, що Фландрія та німецькомовне співтовариство продовжуватимуть застосовувати старий календар. Цей початок навчального року – це також запуск спільного корпусу для учнів 1-2 класів. Загальний термін навчання для всіх учнів до 15 років. Це один із стовпів реформи "пакту досконалості" у FWB.

Зміна для шукачів притулку. Відсьогодні люди, які бажають подати заяву на міжнародний захист, повинні звертатися до офісу Управління у справах іноземців, неподалік від фінансової вежі в Брюсселі. Тож ніякого "Малого замку" вздовж Брюссельського каналу, де досі були довгі черги. Нещодавно там сталися інциденти через відсутність місць прийому. Ця зміна місцезнаходження є тимчасовим рішенням.

Делегація Міжнародного агентства з атомної енергії прямує на Запорізьку атомну електростанцію. "День настав", — заявив у Twitter директор МАГАТЕ, який хотів особисто побувати на місці, наголошуючи на необхідності захисту найбільшої атомної електростанції в Європі. В даний час під контролем Росії він був об’єктом кількох бомбардувань, що викликає побоювання щодо ядерної катастрофи.

У Пакистані повені забрали життя 1061 людини. Десятки річок і гірських потоків вийшли з берегів після рекордних дощів… Катастрофа, яку влада Пакистану пояснює зміною клімату.

Понад 50 років після того, як вперше людина ступила на Місяць. NASA готується запустити найпотужнішу ракету в своїй історії сьогодні вдень з мису Канаверал у Флориді. Політ без космонавта на борту. Мета: випробувати нову капсулу для транспортування майбутніх астронавтів, які відправляються на Місяць. Це програма "Артеміда". Ракета має злетіти о 14:33 за бельгійським часом.