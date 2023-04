Quoi de n’œuf pour les films de Pâques ?

Autre exemple, plus biblique car, faut-il le rappeler, Pâques est la fête la plus importante du Christianisme vu qu’elle célèbre la résurrection de Jésus. Et quand on évoque Jésus au cinéma, on pense, entre autres, à "Ben-Hur" ! Bon d’accord, ils sont nombreux ceux qui considèrent "Ben-Hur" comme le "Fast & Furious" de la chrétienté avec cette incroyable course de chars. En réalité, c’est bien davantage. "Ben-Hur" c’est aussi et surtout un film sur la vie de Jésus. Que le film soit emmené en 1959 par Charlton Heston (un film récompensé par 11 Oscars) ou en 2016 par Jack Huston ! Et comme pour le chocolat, toujours dans cette catégorie de "Films de Pâques", vous pouvez cocher pas mal de films religieux et autres péplums comme "La résurrection du Christ" (2016) avec Joseph Fiennes ou "La passion du Christ" de Mel Gibson (2004), voire "Le prince d’Egypte" le dessin animé de 1998 et "La tunique" avec Richard Burton qui, en 1953, fut le premier film exploité en CinemaScope !