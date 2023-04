Quizz sur les 80 ans du Petit Prince : testez vos connaissances sur le livre

Phénomène international de l'édition, "Le Petit Prince" a été traduit dans plus de 500 langues et dialectes, dont le wallon liégeois ou le gaumais. Une édition polyglotte en 27 langues est d'ailleurs publiée à l'occasion des 80 ans du livre. Le chef-d'œuvre de Saint-Exupéry a été adapté sur les planches, en opéras ou en spectacles musicaux, et sur les écrans, en films ou en séries d'animation. Plus de 10.000 produits sous licence sont commercialisés dans le monde.