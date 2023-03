Quizz : connaissez-vous vraiment Walt Disney ?

Blanche-neige, Pinocchio, Cendrillon… Ce sont autant de dessins animés qui ont bercé notre enfance et qui n’auraient jamais vu le jour sans Walt Disney.

Devenu aujourd’hui une véritable légende, cet homme a forgé l’imaginaire de toutes les générations d’enfants qui lui ont succédé. Plusieurs décennies après sa mort, son nom demeure d’ailleurs connu de tous et continue d’imposer sa toute puissance sur le marché de l’audio-visuel. Aujourd’hui, il a même sa propre plateforme de streaming à son nom et la franchise qu'il a créée continue d’enchainer succès après succès.

Mais connaissez-vous véritablement l’histoire de ce grand rêveur ? Savez-vous quel homme il était avant de fonder son empire et comment il a révolutionné à jamais le cinéma d’animation ?

À l’occasion de la diffusion du documentaire "Walt Disney, l’homme qui voulait changer le monde" ce vendredi 17 mars sur La Une, on vous propose de tester vos connaissances à travers un quizz de notre composition.

10 questions, 10 réponses, et à la fin on vous garantit que Walt Disney n'aura plus aucun secret pour vous !