Quiz Viva for Life : saurez-vous deviner dans quels pays ces "cubes" ont pris place ?

Le concept d'enfermer des animateurs dans un cube pendant des jours pour une bonne cause n’est pas unique à Viva for Life.

D’autres pays européens ont ce concept de cube transparent dans lequel des animateurs sont enfermés (ou pas) pendant un certain nombre de jours pour récolter de l’argent pour une cause. Que ce soit pour mettre en lumière la pauvreté (infantile ou autre) ou encore pour sauver le climat, le concept reste le même dans chaque pays : un marathon média solidaire tels que "Serious Request", "Jeder Rappen Zählt", "Musikhjälpen", "Weihnachts Wunder" et "Dod Pieci", "Cœur à cœur".

Saurez-vous devinez dans quel pays se passe chacune de ces actions ?