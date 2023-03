Quiz : triez-vous correctement vos déchets ?

Trier ses déchets est important pour plusieurs raisons. Déjà, le tri des déchets permet de réduire la quantité de déchets envoyée en décharge et donc de préserver l’environnement en limitant la pollution des sols et des nappes phréatiques. Ensuite, le tri des déchets permet de récupérer des matériaux recyclables et ainsi limiter l’exploitation des ressources naturelles et les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, le recyclage de ces déchets va créer des emplois locaux dans le traitement et la production de nouveaux produits.