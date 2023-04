Quiz : Testez vos connaissances sur "Le Dîner de cons"

"Le Dîner de cons" est sorti dans les salles belges et françaises le 15 avril 1998 ! Adaptée de la pièce de théâtre du même nom, la comédie menée par Jacques Villeret et Thierry Lhermitte a d’abord été un gigantesque succès dans les salles de cinéma avant de devenir une référence du petit écran.



À l’occasion de son 25e anniversaire, testez vos connaissances sur cette comédie culte et ses hilarantes répliques avec un questionnaire à choix multiples.