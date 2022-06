Quiz : testez vos connaissances sur Kevin De Bruyne qui fête ses 31 ans ce mardi

Kevin De Bruyne fête ce mardi ses 31 ans. Encore au top cette saison avec Manchester City avec qui il a remporté la Premier League, le milieu de terrain continue d’inscrire des buts importants et de distribuer des assists à la pelle. Avec sa saison, le Diable Rouge pourrait d’ailleurs être bien placé dans la course au Ballon d’or et pourquoi pas finir sur le podium.

À l’occasion de son anniversaire, le site de la RTBF vous propose de tester vos connaissances sur le joueur formé à Genk et qui terrorise depuis 2015 les joueurs de Premier League. C’est l’heure de faire chauffer vos neurones et de voir si vos connaissances sur De Bruyne sont parfaites.