Quiz : retrouverez-vous tous les buteurs belges en Coupe du monde ?

À l’affiche aujourd’hui, Angleterre vs Iran, Sénégal vs Pays-Bas et États-Unis vs Pays de Galles. Pour vous faire patienter avant les rencontres de cette deuxième journée, on vous propose un petit quiz, comme on en a pris l’habitude depuis quelques mois. Votre mission aujourd’hui est de retrouver tous les joueurs belges ayant marqué au moins un but en Coupe du monde.

Un petit indice pour vous aider, seulement sept joueurs dans cette liste seront présents lors de cette Coupe du monde. Pour le reste, 30 joueurs à retrouver, dont certains noms très difficiles à aller rechercher.

Vous avez 8 minutes pour retrouver ces 37 buteurs belges.

Bonne chance à vous !