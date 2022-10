Quiz : Retrouverez-vous les joueurs qui ont porté la vareuse du Sporting d'Anderlecht et du Sporting de Charleroi ?

Duel des Sporting ce dimanche, Anderlecht affronte Charleroi au Lotto Park. Avec le même bilan de 4 victoires en 9 rencontres, la victoire est impérative pour se rapprocher du top 4.

Ce match nous a d’ailleurs inspiré ce quiz que nous vous proposons ci-dessous. De nombreux joueurs ont décidé de passer d'Anderlecht à Charleroi et vice-versa. Si certains étaient des joueurs essentiels pour les deux clubs, d'autres se révélaient comme des grandes déceptions. Il y a aura donc certaines évidences et d'autres noms plus oubliés à aller rechercher au fond de votre mémoire. Retrouverez-vous ces 20 joueurs qui ont porté les deux vareuses ? Vous avez 15 minutes.

Bonne chance !

>> Voici le lien vers le QUIZ <<