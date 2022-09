Quiz : retrouverez-vous les champions du monde de cyclisme de ces vingt dernières années ?

Dimanche matin, Wout Van Aert fera face à son plus grand objectif de sa saison : remporter la course en ligne des Mondiaux de Wollongong. En forme et avec le vainqueur de la Vuelta à ses côtés, Remco Evenepoel, le Belge espère enfin décrocher ce maillot arc-en-ciel.

Wout Van Aert en rêve, 18 Belges l’ont déjà fait. Cela nous a d’ailleurs inspiré ce quiz que nous vous proposons ci-dessous. Avec 26 médailles d’or, la Belgique trône tout en haut du palmarès des championnats du monde de cyclisme.

Saurez-vous retrouver les 20 derniers champions du monde de cette discipline ? Certains sont plus évidents que d’autres. Bonne chance !