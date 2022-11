Quiz : retrouverez-vous les 55 titulaires ayant remporté les 5 dernières éditions de la Coupe du monde ?

J-2 avant le début du Mondial 2022 ! Pour vous faire patienter, on vous propose un petit quiz, comme on en a pris l’habitude depuis quelques mois. À retrouver aujourd’hui, les titulaires qui ont joué et remporté les finales de la Coupe du monde depuis l’édition de 2002.

Pour vous aider, on a précisé les différents postes et le nom des pays qui ont remporté ces éditions. Si certains 11 de base sont évidents à trouver comme celui de la France ou de l’Allemagne, il faudra se creuser les méninges pour retrouver les autres internationaux.

Vous avez 15 minutes pour retrouver ces 55 joueurs.

Bonne chance à vous !