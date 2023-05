Quiz : que connaissez-vous de la fête des mères ?

Ce dimanche 14 mai, c'est la fête des mères en Belgique. VivaCité vous propose à cette occasion un quiz spécial pour cette fête de toutes ces personnes incroyables que sont les mamans.

C'est une fête que personne ne souhaite rater. La fête des mères est l'occasion, mais comme tous les autres jours de l'année, de dire à sa maman à quel point on l'aime et qu'elle est et a été une mère formidable. Mais connaissez-vous l'origine de cette fête ?

Pourrez-vous répondre correctement aux cinq questions sur cette fête ? Faites notre test pour le savoir. Vous apprendrez certainement quelques anecdotes à glisser le jour J !