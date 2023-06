Quiz : le grand questionnaire de la saison foot 22-23

Le sacre de Manchester City en Ligue des champions marque la fin de la saison 2022-2023 de football en Europe. Cette année a été plus spectaculaire que jamais, grâce à une coupure mi-saison, coupe du monde oblige. Mais avez-vous bien suivi l’actualité football tout au long de l’année et avez-vous les épaules pour finir ballon d’or de notre quiz ? Testez vos connaissances dès maintenant. Attention, le temps est compté et vous n’aurez que 120 secondes, temps additionnel inclus, pour montrer l’entendu de votre talent.