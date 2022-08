Quiz insolite : quelle activité les femmes mettent 34 fois plus de temps à faire en moyenne que les hommes ?

Testez vos connaissances dans les faits scientifiques les plus surprenants dénichés par Salut les copions. À l'interro : le vrai nom du pokémon Pikachu, cette activité publique qui prend beaucoup plus de temps aux femmes qu'aux hommes, ou encore le problème de la dysénie.

La période estivale reste propice pour apprendre. Après le quiz des questions les plus insolites du mois de juillet, révisez vos savoirs en répondant ci-dessous aux questions les plus coriaces – et surtout insolites – du mois d'août 2022 dans Salut les copions.

► Tous les jours de la semaine dans Salut les copions sur La Première, Walid lance une interro surprise à ses chroniqueurs et invités. Mais tout le monde a droit à un rattrapage pendant l’été. Répondez au quiz qui compile les questions aussi loufoques qu’instructives des dernières émissions.