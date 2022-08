QUIZ : Ils évoluaient en Pro League en 2015... retrouverez-vous leur nom grâce à leur profil Wikipedia ?

En 2020, nous vous avions proposé un quiz atypique où il fallait retrouver le nom d'anciens buteurs de Pro League, uniquement grâce à leur profil Wikipedia. 2 ans plus tard, voici la 2e version. Comme la 1e fois, 15 joueurs à retrouver. Sauf que cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement de buteurs. Non, tous ces joueurs ont une chose en commun : ils évoluaient en Pro League lors de la saison 2015-2016.

Si certains étaient titulaires indiscutables, voire parmi les meilleurs buteurs du championnats, d'autres végétaient sur le banc et n'étaient que sporadiquement dans le onze de base. Il y a aura donc certaines évidences et d'autres noms plus oubliés à aller rechercher au fond de votre mémoire. Bonne chance !