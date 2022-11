Quiz Experts : Retrouverez-vous les 23 "Belgicains" actuels qui disputeront le Mondial 2022 ?

J-4 avant le début du Mondial 2022 ! Pour vous faire patienter, on vous propose un petit quiz, comme on en a pris l'habitude depuis quelques mois. A retrouver aujourd'hui, les 23 joueurs qui évoluent actuellement en Pro League et qui disputeront la coupe du monde dans quelques jours.

Pour vous aider, on y a incorporé les 5 Belges qui jouent dans notre championnat et qui ont été sélectionnés par Roberto Martinez. Pour le reste, 18 joueurs à retrouver, dont certains noms très difficiles à aller rechercher.

Allez, un dernier indice pour la route. On ne vous a pas mis le nom des clubs mais sachez que les deux équipes les plus représentées sont Bruges (8) et Genk (3).

Bonne chance !