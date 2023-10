Quiz : êtes-vous un véritable fan de Madonna ?

À l’occasion des 40 ans de carrière de Madonna, La Trois et Classic 21 vous invitent à découvrir quels liens entretient la star avec notre beau pays dans une nouvelle émission des "Instantanés de…", à découvrir dès maintenant en replay sur Auvio.

Révélée au public en 1983 par son tube "Holiday", Madonna fête cette année ses 40 ans de carrière. Un anniversaire que la reine de la pop compte bien célébrer comme il se doit, avec une tournée spéciale qui l’amènera les 21 et 22 octobre prochains à se produire en Belgique, au Sportpaleis d’Anvers. De quoi ravir un certain nombre de ses fans belges, qui assisteront d’ici quelques jours à l’un des shows iconiques. Car plus qu’une simple chanteuse, Madonna est avant tout une véritable bête de scène !

À quelques jours de sa venue à Bruxelles pour ce fameux "Celebration Tour", on vous propose de revenir sur quelques-uns des moments les plus marquants de son parcours, à travers un quiz en 10 questions.

3, 2, 1… C’est parti !