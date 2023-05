Quiz : êtes-vous un expert de la monarchie anglaise ?

Séries, documentaires, articles people… La famille royale anglaise est partout. De l’époque de la dynastie des Tudors à nos jours, elle n’a eu de cesse de fasciner, au-delà même des frontières de l’Angleterre, et continue depuis des siècles de faire couler de l’encre dans les médias.

Harry et Meghan, Kate et William, Charles III et Camilla… Ces noms sont connus de tous. Mais connaissez-vous réellement leur histoire et celle de leurs ancêtres ? Jusqu’où se porte votre expertise dans le domaine ?

C’est ce qu’on vous propose de découvrir à travers ce quiz en 10 questions sur la monarchie anglaise…

À vos marques, prêts, partez !