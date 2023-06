"Quiz du Routier" : testez vos connaissances du Code de la route

L’AWSR (Agence Wallonne pour la Sécurité Routière), en collaboration avec le VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) et le secteur du transport, lance la 2e édition du "Quiz du routier". Cette initiative vise à permettre aux conducteurs de poids lourds de tester et rafraîchir leurs connaissances du Code de la route. Après le succès de la première édition en 2022 avec plus de 7300 participants et un taux de réussite de plus de 50% pour obtenir le score minimum de 7/10, cette nouvelle édition offre aux entreprises de transport la possibilité de participer pour contribuer à une mobilité plus sûre de leurs travailleurs.