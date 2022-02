[QUIZ] Connaissez-vous vraiment la scène belge actuelle ?

Cette semaine la RTBF met en avant la scène belge à travers la Belgian Music Week.

Une semaine qui met en lumière 7 artistes belges, avec divers genres musicaux allant du violon jusqu’au beatmaker.

Il est important pour la RTBF de mettre en avant les artistes qui ont marqué l’année 2021 par leur audace et leur talent, d’autant plus que le secteur de la culture continue à subir les contraintes dues à la pandémie actuelle.



C’est pourquoi, le temps d’une semaine, la RTBF a décidé de mettre sous les projecteurs nos artistes belges via un documentaire diffusé sur Tipik et sur Auvio.