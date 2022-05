Lors de la deuxième demi-finale du jeudi 12 mai 2022, Jérémie montera sur la scène de l’Eurovision à Turin pour défendre son titre et notre pays ! Un rêve qui se réalise enfin pour le jeune chanteur découvert lors de la neuvième saison de The Voice Belgique. C’est aux côtés de sa coach BJ Scott qu’il a remporté sa victoire inoubliable.

Une victoire qui le mène aujourd’hui sur la plus grande scène européenne, celle de l’Eurovision.

À cette occasion, nous vous proposons un quiz afin de tester vos connaissances sur notre représentant Belge !

Objectif : en apprendre un maximum sur Jérémie Makiese !